Pressekonferenz | Tigers Tübingen - Bozic Estriche Knights Kirchheim

07.03.25, 23:28 Uhr
Die Tigers Tübingen verlieren das Derby in der eigenen Halle. Mit 80:92 holen sich die Bozic Estriche Knights Kirchheim den Sieg. In der Pressekonferenz spricht der Pressesprecher Roland Steck mit beiden Headcoaches, Igor Perovic (Kirchheim) und Dominik Reinboth (Tübingen). @barmer-2-basketball-bundesliga @tigers-tuebingen @kreisbau-knights-kirchheim #barmer2basketballbundesliga #tigers-tuebingen #kirchheim #pressekonferenz
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