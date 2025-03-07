Pressekonferenz | Tigers Tübingen - Bozic Estriche Knights Kirchheim

Die Tigers Tübingen verlieren das Derby in der eigenen Halle. Mit 80:92 holen sich die Bozic Estriche Knights Kirchheim den Sieg. In der Pressekonferenz spricht der Pressesprecher Roland Steck mit beiden Headcoaches, Igor Perovic (Kirchheim) und Dominik Reinboth (Tübingen). @barmer-2-basketball-bundesliga @tigers-tuebingen @kreisbau-knights-kirchheim #barmer2basketballbundesliga #tigers-tuebingen #kirchheim #pressekonferenz