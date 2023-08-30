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FIRST SEASON PROA | WWU Baskets 2022/2023 | Seibert Film Doku

Uni Baskets Münster
Uni Baskets Münster

Ein 45-minütiger, packender Rückblick auf die Höhen und Tiefen sowie vielen Blicken hinter die Kulissen des @barmer-2-basketball-bundesliga-proa ProA-Aufsteigers.


#basketball #proa #dokumentation @sportdeutschlandtv


Eine Produktion von https://seibertfilm.de/


Weitere Infos unter https://gameday.ms/baskets-doku-in-voller-laenge-online/


Produktion: David Müller, Jonathan Pforr, René Wolfram, Daniel Seibert
Livestream-Team der Uni Baskets Münster
Livestream auf Sportdeutschland.tv
BARMER 2. Basketball Bundesliga
Musik: Artlist.io, Envato, Jasper Günther


Vielen Dank an alle Beteiligten!


© 2023 Seibert Film GmbH

BasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProASporteurope.TVBARMER 2. Basketball Bundesliga ProA

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