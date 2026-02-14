ProA: Uni Baskets Münster vs. Bayer Giants Leverkusen Uni Baskets Münster 14.02.26, 18:10 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Uni Baskets Münster vs. Bayer Giants Leverkusen aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 14.02.2026. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @uni-baskets-muenster @bayer-giants-leverkusenBasketballUni Baskets MünsterBayer Giants LeverkusenBARMER 2. Basketball BundesligaUni Baskets Münster ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.