ProA: Uni Baskets Münster vs. RÖMERSTROM Gladiators Trier Uni Baskets Münster 25.11.23, 18:10 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Uni Baskets Münster vs. RÖMERSTROM Gladiators Trier aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA vom 9. Spieltag am 25.11.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @uni-baskets-muenster @roemerstrom-gladiators-trierBasketballUni Baskets MünsterVET-CONCEPT Gladiators TrierBARMER 2. Basketball BundesligaUni Baskets Münster ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.