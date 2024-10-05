ProA: Uni Baskets Münster vs. GIESSEN 46ers Uni Baskets Münster 05.10.24, 17:12 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Uni Baskets Münster vs. GIESSEN 46ers aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 3. Spieltag am 05.10.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @uni-baskets-muenster @giessen-46erBasketballUni Baskets MünsterGIESSEN 46ersBARMER 2. Basketball BundesligaUni Baskets Münster ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.