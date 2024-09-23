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01 Gamereport vs. Tübingen

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Saisonauftakt in der @barmer-2-basketball-bundesliga : Vor rund 2.900 Zuschauern in der SWT Arena empfingen die @vetconcept-gladiators-trier die @tigers-tuebingen .

BasketballTigers TübingenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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