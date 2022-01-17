09 Gamereport vs. Rostock

Vor rund 1000 Zuschauern haben die @roemerstrom-gladiators-trier den Tabellenführer der @barmer-2-basketball-bundesliga , die @rostock-seawolves empfangen. Im Video haben wir Euch das Spiel zusammengefasst.Es war die Premiere von Pascal Heinrich als Headcoach Trier. #wiegladiatoren