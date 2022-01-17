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#09 Gamereport vs. Rostock

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Vor rund 1000 Zuschauern haben die @roemerstrom-gladiators-trier  den Tabellenführer der @barmer-2-basketball-bundesliga , die  @rostock-seawolves  empfangen. Im Video haben wir Euch das Spiel zusammengefasst.Es war die Premiere von Pascal Heinrich als Headcoach Trier.  #wiegladiatoren  

BasketballSeawolves AcademyBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAwiegladiatoren

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