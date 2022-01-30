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#09 Play of the Day vs. Karlsruhe

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Statement-Sieg im Kampf um die Playoffplätze: gegen die @ps-karlsruhe-lions &nbsp;haben sich die @roemerstrom-gladiators-trier &nbsp;in der @barmer-2-basketball-bundesliga &nbsp;souverän mit 104:82 durchgesetzt. #wiegladiatoren &nbsp; #invictus &nbsp;

BasketballPS Karlsruhe LIONSBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAwiegladiatoren

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