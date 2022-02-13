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#12 Play of the Day vs. Leverkusen

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Was für ein verrücktes Spiel und was für eine Aufholjagd der @roemerstrom-gladiators-trier  gegen die @bayer-giants-leverkusen   in der @barmer-2-basketball-bundesliga   #wiegladiatoren   #invictus  

BasketballBayer Giants LeverkusenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAwiegladiatoren

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