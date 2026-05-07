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ProA Viertelfinale: BG Göttingen vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim - Spiel 1 | Highlights

BARMER 2. Basketball Bundesliga
BARMER 2. Basketball Bundesliga

07.05.26, 13:49 Uhr

Highlights des ersten Spiels BG Göttingen vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim aus der Viertelfinalserie der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 06.05.2026. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball#proa-highlights#barmer2basketballbundesliga @bg-goettingen @kreisbau-knights-kirchheim

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