8/30/26, 2:30 PM UPCOMING : Live in 18d • 3h • 57m • 10s
Video livestream of the friendly match Bietigheim Steelers vs. EC Bad Nauheim on 08/30/2026. The clubs will be financially involved in the revenue. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @bietigheim-steelers @ec-bad-nauheim
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