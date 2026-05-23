effect® ENERGY GFL: Dominanter Auftritt! Die Invaders empfangen die Panther

Die ScoringPlays des Spiels Hildesheim Invaders vs. Düsseldorf Panther in der effect® ENERGY GFL vom 23.05.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl #germanfootballleague #football #american-football #gflscoringplays #gfl-highlights @gfl @hildesheim-invaders @duesseldorf-panther