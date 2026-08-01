GFL2: Hamburg Pioneers vs. Krefeld Ravens

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Video-Livestream des Spiels Hamburg Pioneers vs. Krefeld Ravens in der German Football League 2 am 01.08.2026. @hamburgpioneers @krefeld-ravens @gfl-2 #gfl2 #erimagfl #germanfootballleague #football #thisisgflfootball #american-football
08.08.26, 13:45 Uhr
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