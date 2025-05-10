15.08.26, 13:45 Uhr UPCOMING : Live in 18d • 3h • 54m • 6s
Video-Livestream des Spiels Krefeld Ravens vs. Elmshorn Fighting Pirates in der German Football League 2 am 15.08.2026. @krefeld-ravens @elmshorn-fighting-pirates @gfl-2 #gfl2 #erimagfl #germanfootballleague #football #thisisgflfootball #american-football
25.07.26, 13:45 Uhr
25.07.26, 12:54 Uhr
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25.07.26, 13:42 Uhr
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09.08.25, 12:55 Uhr
30.08.25, 12:50 Uhr
10.05.25, 12:52 Uhr
19.07.25, 12:57 Uhr
20.06.26, 12:57 Uhr
28.06.25, 13:00 Uhr
23.05.26, 12:54 Uhr