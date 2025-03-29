ProA: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. Uni Baskets Münster

Video-Livestream des Basketballspiels Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. Uni Baskets Münster aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 30. Spieltag am 29.03.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @kreisbau-knights-kirchheim @uni-baskets-muenster