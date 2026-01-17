ProA: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. Uni Baskets Münster | Highlights

Video-Highlights des Basketballspiels Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. Uni Baskets Münster aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 17.01.2026. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @kreisbau-knights-kirchheim @uni-baskets-muenster #proa-highlights