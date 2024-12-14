ProA: PS Karlsruhe LIONS vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim

14.12.24, 18:10 Uhr
Video-Livestream des Basketballspiels PS Karlsruhe LIONS vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 13. Spieltag am 14.12.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @ps-karlsruhe-lions @kreisbau-knights-kirchheim
07.02.24, 18:15 Uhr
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