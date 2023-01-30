Highlights: RASTA Vechta - VfL Kirchheim Knights 86:75 (28.1.23)

Ein Dreierregen prasselte am 19. Spieltag der @barmer-2-basketball-bundesliga ProA auf die @vfl-kirchheim-knights ein! @rastavechtas Joschka Ferner taf sechs Threeballs in den ersten zwölf Minuten, mit 35 Punkten und drei ganz langen Dreiern hielt Mike Flowers tapfer dagegen. #vechta #positivevibration #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv #basketball #sport