Highlights: RASTA Vechta - VfL Kirchheim Knights 86:75 (28.1.23)

30.01.23, 15:10 Uhr
Ein Dreierregen prasselte am 19. Spieltag der @barmer-2-basketball-bundesliga ProA auf die @vfl-kirchheim-knights ein! @rastavechtas Joschka Ferner taf sechs Threeballs in den ersten zwölf Minuten, mit 35 Punkten und drei ganz langen Dreiern hielt Mike Flowers tapfer dagegen. #vechta #positivevibration #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv #basketball #sport
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