RASTA TV: Kirchheim Knights vs. RASTA Vechta - TOP5-Highlights! (31.3.22)

RASTAs Big Men Robin Lodders und Tajuan Agee lieferten beim 81:79-Auswärtssieg von @rastavechta bei den @vfl-kirchheim-knights eine echte Show. Und die lässt in Vechta Playoff-Träume in der @barmer-2-basketball-bundesliga ProA erwachen. #rastavechta #vechta #wirsindrasta #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv #basketball #sport