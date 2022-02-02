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RASTA TV: "Ich habe gedacht: Scheisse!" (3.2.22)

RASTA Vechta II
RASTA Vechta II

Am Nachmittag spielte er noch gegen die @roemerstrom-gladiators-trier , wenige Stunden später kamen die ersten Symptome. @rastavechtas Jannes Hundt fing sich das Corona-Virus ein, jetzt - nach 16 Tagen ohne Basketball - kann der Point Guard in der @barmer-2-basketball-bundesliga   #proa  wieder angreifen  #rastavechta   #vechta   #wirsindrasta   #barmer2basketballbundesliga   #proa   #sportdeutschlandtv   #basketball  

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