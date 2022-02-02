RASTA TV: "Ich habe gedacht: Scheisse!" (3.2.22)

Am Nachmittag spielte er noch gegen die @roemerstrom-gladiators-trier , wenige Stunden später kamen die ersten Symptome. @rastavechtas Jannes Hundt fing sich das Corona-Virus ein, jetzt - nach 16 Tagen ohne Basketball - kann der Point Guard in der @barmer-2-basketball-bundesliga #proa wieder angreifen #rastavechta #vechta #wirsindrasta #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv #basketball