RASTA TV: "Ich habe gedacht: Scheisse!" (3.2.22) RASTA Vechta II 02.02.22, 14:40 Uhr Folgen Am Nachmittag spielte er noch gegen die @roemerstrom-gladiators-trier , wenige Stunden später kamen die ersten Symptome. @rastavechtas Jannes Hundt fing sich das Corona-Virus ein, jetzt - nach 16 Tagen ohne Basketball - kann der Point Guard in der @barmer-2-basketball-bundesliga #proa wieder angreifen #rastavechta #vechta #wirsindrasta #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv #basketball BasketballVET-CONCEPT Gladiators TrierBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProABARMER 2. Basketball Bundesliga