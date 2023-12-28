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#08 Gamereport vs. Paderborn

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Das letzte Heimspiel der @roemerstrom-gladiators-trier im Basketballjahr 2023 in der @barmer-2-basketball-bundesliga-proa gegen die @gartenzaun24-baskets-paderborn war ein richtig spannender Krimi!

BasketballPaderborn BasketsBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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