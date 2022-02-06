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#11 Play of the Day vs. Bremerhaven

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Eine super spannende Crunchtime und Intensität pur - die @roemerstrom-gladiators-trier  und die @eisbaerenbremerhaven  haben sich am 23. Spieltag der @barmer-2-basketball-bundesliga   einen großen Fight geliefert. 

BasketballEisbären BremerhavenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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