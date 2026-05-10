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ProA Viertelfinale: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. BG Göttingen - Spiel 2 | Highlights

BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA
BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

10.05.26, 15:42 Uhr

Video-Highlights des Basketballspiels Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. BG Göttingen aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 09.05.2026. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball#proa-highlights#barmer2basketballbundesliga @bg-goettingen @kreisbau-knights-kirchheim

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ProA: BG Göttingen vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim
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