GFL2: Augsburg Centurions vs. syNeo Albershausen Crusaders

Heute, 13:42 Uhr
Video-Livestream des Spiels Augsburg Centurions vs. syNeo Albershausen Crusaders in der German Football League 2 am 08.08.2026. @augsburg-centurions @albershausencrusaders @gfl-2 #gfl2 #erimagfl #germanfootballleague #football #thisisgflfootball #american-football
02.08.26, 12:42 Uhr
16.08.26, 12:45 Uhr
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