28.08.26, 17:00 Uhr UPCOMING : Live in 16d • 6h • 26m • 3s

Video-Livestream des Testspiels EC Bad Nauheim vs. Bietigheim Steelers am 28.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @ec-bad-nauheim @bietigheim-steelers