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3. Liga: Staffel Süd - HC Oppenweiler/Backnang vs. HG Oftersheim/Schwetzingen

HC Oppenweiler/Backnang Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
HC Oppenweiler/Backnang Männer
HC Oppenweiler/Backnang Männer

28.09.24, 17:45 Uhr

Video-Livestream der Partie HC Oppenweiler/Backnang vs. HG Oftersheim/Schwetzingen in Staffel Süd der 3. Liga Handball Männer am 28.09.2024. @hcob-maenner @hg-oftersheim-schwetzingen @handball-net @deutscherhandballbund@3-handball-liga #handball    #liga3#dhb #staffel-sued

Handball HC Oppenweiler/Backnang Männer HG Oftersheim/Schwetzingen Männer 3. Liga Handball Männer
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