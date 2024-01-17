Highlights: JobStairs GIESSEN 46ers - RASTA Vechta II 90:91 (13.1.24)
@giessen-46er - @rasta-vechta-farmteam 90:91 (20:21 / 19:20 / 28:26 / 23:24)
GIE: Duane Wilson (23 Punkte), TreVion Crews (4/2 Steals), Stefan Fundic (12/9 Rebounds/2 Steals/2 Blocks), Robin Benzing (23/2 Steals), Jonathan Maier (8), Luis Figge (2), Luca Kahl, Dejan Kovacevic (2), Roland Nyama (6) und Simon Krajcovic (10/8 Assists).
VEC: Joshua Bonga (5 Punkte), Kaya Bayram (6), Noah Jänen (2), Jack Kayil (13/7 Assists), Kevin Smit (6), Karl Bühner, Leon Okpara (3), Linus Trettin, Will Yoakum (DNP), Kaden Anderson (20/10 Rebounds/2 Steals/2 Blocks), Elija Schmidt (11/10 Rebounds) und Roman Bedime (25)
Zuschauer: 2.214 in der Sporthalle Gießen-Ost
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