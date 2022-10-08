ProA: Münster mit einem schönen Dreier nach einem wertvollen Assist

09.10.22, 09:51 Uhr
Highlight-Video des Basketballspiels WWU Baskets Münster vs. VfL Kirchheim Knights aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 2. Spieltag am 08.10.2022. @barmer-2-basketball-bundesliga @wwu-baskets-m ünster @vfl-kirchheim-knights #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga
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