Pressekonferenz: WWU Baskets Münster vs. VfL SparkassenStars Bochum Uni Baskets Münster 02.04.23, 21:41 Uhr Folgen Pressekonferenz des Basketballspiels WWU Baskets Münster vs. VfL SparkassenStars Bochum aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 29. Spieltag am 02.04.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga @uni-baskets-muenster @sparkassenstars-bochum #basketball #proa #barmer2basketballbundesligaBasketballVfL SparkassenStars BochumBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProABARMER 2. Basketball Bundesliga