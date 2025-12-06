ProA: Uni Baskets Münster vs. Paderborn Baskets Uni Baskets Münster 06.12.25, 18:10 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Uni Baskets Münster vs. Paderborn Baskets aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 06.12.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @uni-baskets-muenster @paderborn-basketsBasketballUni Baskets MünsterPaderborn BasketsBARMER 2. Basketball BundesligaUni Baskets Münster ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.