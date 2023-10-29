ProA: Uni Baskets Münster vs. Rasta Vechta II Uni Baskets Münster 29.10.23, 16:40 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Uni Baskets Münster vs. Rasta Vechta II aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 6. Spieltag am 29.10.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @uni-baskets-muenster @rasta-vechta-farmteamBasketballUni Baskets MünsterRASTA Vechta IIBARMER 2. Basketball BundesligaUni Baskets Münster ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.