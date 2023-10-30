Uni Baskets Münster vs. Rasta Vechta II | Postgame Interviews Uni Baskets Münster 30.10.23, 12:29 Uhr Folgen Postgame Interviews des Basketballspiels Uni Baskets Münster vs. Rasta Vechta II aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 6. Spieltag am 29.10.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @uni-baskets-muenster @rasta-vechta-farmteamBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProABARMER 2. Basketball BundesligaBARMER 2. Basketball Bundesliga ProA