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Uni Baskets Münster vs. Rasta Vechta II | Postgame Interviews

Uni Baskets Münster
Uni Baskets Münster

Postgame Interviews des Basketballspiels Uni Baskets Münster vs. Rasta Vechta II aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 6. Spieltag am 29.10.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa#basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @uni-baskets-muenster @rasta-vechta-farmteam

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