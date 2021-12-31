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#08 Gamereport vs. Bochum

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Ein Wiedersehen mit Kili Dietz und ein souveräner Heimsieg. Zu einem perfekten Spieltag für die @roemerstrom-gladiators-trier &nbsp;in der @barmer-2-basketball-bundesliga &nbsp;gegen die @vfl-sparkassenstars-bochum &nbsp;fehlten nur die Fans in der Arena Trier. #invictus &nbsp; #wiegladiatoren &nbsp;

BasketballVfL SparkassenStars BochumBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAwiegladiatoren

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