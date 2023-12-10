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ProA: RÖMERSTROM Gladiators Trier vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim

VET-CONCEPT Gladiators Trier ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

10.12.23, 15:35 Uhr

Video-Livestream des Basketballspiels RÖMERSTROM Gladiators Trier vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA vom 11. Spieltag am 10.12.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga#basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @roemerstrom-gladiators-trier @kreisbau-knights-kirchheim

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