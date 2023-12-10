ProA: RÖMERSTROM Gladiators Trier vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim

Video-Livestream des Basketballspiels RÖMERSTROM Gladiators Trier vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA vom 11. Spieltag am 10.12.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @roemerstrom-gladiators-trier @kreisbau-knights-kirchheim