ProA: EPG Baskets Koblenz vs. Dresden Titans EPG Baskets Koblenz 25.11.23, 18:15 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels EPG Baskets Koblenz vs. Dresden Titans aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA vom 9. Spieltag am 25.11.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @epg-baskets-koblenz @dresden-titansBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAEPG Baskets KoblenzDresden TitansEPG Baskets Koblenz ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.