ProA: EPG Baskets Koblenz vs. Nürnberg Falcons BC EPG Baskets Koblenz 20.01.24, 18:13 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels EPG Baskets Koblenz vs. Nürnberg Falcons BC aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA vom 18. Spieltag am 20.01.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @epg-baskets-koblenz @nuernberg-falcons-bcBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAEPG Baskets KoblenzNürnberg Falcons BCEPG Baskets Koblenz ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.