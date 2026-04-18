15.08.26, 13:00 Uhr UPCOMING : Live in 4d • 4h • 12m • 54s
Video-Livestream des Spiels Minden Wolves vs. Leipzig Lions in der German Football League 2 am 15.08.2026. @mindenwolves @leipzig-lions @gfl-2 #gfl2 #erimagfl #germanfootballleague #football #thisisgflfootball #american-football
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