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GFL2: Rostock Griffins vs. Hamburg Pioneers

Rostock Griffins ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Rostock Griffins
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Heute, 12:45 Uhr

Video-Livestream des Spiels Rostock Griffins vs. Hamburg Pioneers in der German Football League 2 am 08.08.2026. @rostock-griffins @hamburgpioneers @gfl-2 #gfl2 #erimagfl #germanfootballleague #football #thisisgflfootball #american-football

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