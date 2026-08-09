GFL2: Rostock Griffins vs. Hamburg Pioneers

Heute, 12:45 Uhr
Video-Livestream des Spiels Rostock Griffins vs. Hamburg Pioneers in der German Football League 2 am 08.08.2026. @rostock-griffins @hamburgpioneers @gfl-2 #gfl2 #erimagfl #germanfootballleague #football #thisisgflfootball #american-football
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