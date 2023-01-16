Pressekonferenz: WWU Baskets Münster vs. wiha Panthers Schwenningen

Pressekonferenz des Basketballspiels WWU Baskets Münster vs. wiha Panthers Schwenningen aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 17. Spieltag am 15.01.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @uni-baskets-muenster @black-forest-panthers-schwenningen #basketball #barmer2basketballbundesliga #proa