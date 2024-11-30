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ProA: Uni Baskets Münster vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim

Uni Baskets Münster ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Uni Baskets Münster
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30.11.24, 18:10 Uhr

Video-Livestream des Basketballspiels Uni Baskets Münster vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 11. Spieltag am 30.11.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @uni-baskets-muenster @kreisbau-knights-kirchheim

Basketball Uni Baskets Münster Kreisbau Knights Kirchheim BARMER 2. Basketball Bundesliga
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