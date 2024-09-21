ProA: Uni Baskets Münster vs. PS Karlsruhe LIONS Uni Baskets Münster 21.09.24, 17:05 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Uni Baskets Münster vs. PS Karlsruhe LIONS aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 1. Spieltag am 21.09.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @uni-baskets-muenster @ps-karlsruhe-lionsBasketballUni Baskets MünsterPS Karlsruhe LIONSBARMER 2. Basketball BundesligaUni Baskets Münster ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.