Recap: Gartenzaun24 Baskets Paderborn vs. Uni Baskets Münster | Zusammenfassung Uni Baskets Münster 29.10.23, 14:07 Uhr Folgen Zusammenfassung des Basketballspiels Gartenzaun24 Baskets Paderborn vs. Uni Baskets Münster aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 5. Spieltag am 27.10.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @gartenzaun24-baskets-paderborn @uni-baskets-muensterBasketballPaderborn BasketsBARMER 2. Basketball BundesligaBARMER 2. Basketball Bundesliga ProA