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Recap: Gartenzaun24 Baskets Paderborn vs. Uni Baskets Münster | Zusammenfassung

Uni Baskets Münster
Uni Baskets Münster

Zusammenfassung des Basketballspiels Gartenzaun24 Baskets Paderborn vs. Uni Baskets Münster aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 5. Spieltag am 27.10.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga     #basketball    #proa    #barmer2basketballbundesliga@gartenzaun24-baskets-paderborn@uni-baskets-muenster

BasketballPaderborn BasketsBARMER 2. Basketball BundesligaBARMER 2. Basketball Bundesliga ProA

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