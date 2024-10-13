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PK vom 13.10.2024: Science City Jena vs. Uni Baskets Münster

Science City Jena
Science City Jena

04. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 13.Oktober 2024: Die Pressekonferenz nach dem Heimspiel von Science City Jena gegen die Uni Baskets Münster mit Götz Rohdewald (Headcoach Münster) und Björn Harmsen (Headcoach Jena). @barmer-2-basketball-bundesliga@uni-baskets-muenster @sc-jena

BasketballUni Baskets MünsterBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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