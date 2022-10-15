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Pressekonferenz 15.10.2022: Medipolis SC Jena vs. Kirchheim Knights

Science City Jena
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16.10.22, 11:43 Uhr

03. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 15. Oktober 2022: Die Pressekonferenz nach dem Heimspiel von Medipolis SC Jena gegen die Kirchheim Knights mit Igor Perovic (Headcoach Kirchheim) und Domenik Reinboth (Headcoach Jena). @barmer-2-basketball-bundesliga @medipolissc @vfl-kirchheim-knights

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