ProA: Uni Baskets Münster vs. VfL SparkassenStars Bochum Uni Baskets Münster 09.03.25, 17:10 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Uni Baskets Münster vs. VfL SparkassenStars Bochum aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 27. Spieltag am 09.03.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @uni-baskets-muenster @sparkassenstars-bochumBasketballUni Baskets MünsterVfL SparkassenStars BochumBARMER 2. Basketball BundesligaUni Baskets Münster ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.