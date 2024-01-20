PK vom 20.01.2024: Medipolis SC Jena vs. Bozic Knights Kirchheim

18. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 20. Januar 2024: Die Pressekonferenz nach dem Heimspiel von Medipolis SC Jena gegen die Bozic Knights Kirchheim mit Igor Perovic (Headcoach Kirchheim) und Björn Harmsen (Headcoach Jena). @barmer-2-basketball-bundesliga @medipolissc @kreisbau-knights-kirchheim