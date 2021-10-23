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ProA: Medipolis SC Jena vs. Uni Baskets Paderborn

Science City Jena
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Video-Livestream des Basketballspiels Medipolis SC Jena vs. Uni Baskets Paderborn aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 6. Spieltag am 23.10.2021. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @medipolissc &nbsp; @uni-baskets-paderborn &nbsp; #basketball    #barmer2basketballbundesliga   

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Science City Jena ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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