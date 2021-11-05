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ProA: TEAM EHINGEN URSPRING vs. VfL Kirchheim Knights

TEAM EHINGEN URSPRING ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
TEAM EHINGEN URSPRING
TEAM EHINGEN URSPRING

05.11.21, 18:20 Uhr

Video-Livestream des Basketballspiels TEAM EHINGEN URSPRING vs. VfL Kirchheim Knights aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 8. Spieltag am 05.11.2021. @barmer-2-basketball-bundesliga @team-ehingen-urspring &nbsp; @vfl-kirchheim-knights &nbsp; #basketball    #barmer2basketballbundesliga &nbsp;

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