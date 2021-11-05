ProA: TEAM EHINGEN URSPRING vs. VfL Kirchheim Knights

05.11.21, 18:20 Uhr
Video-Livestream des Basketballspiels TEAM EHINGEN URSPRING vs. VfL Kirchheim Knights aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 8. Spieltag am 05.11.2021. @barmer-2-basketball-bundesliga @team-ehingen-urspring @vfl-kirchheim-knights #basketball #barmer2basketballbundesliga
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