RASTA TV: Vom Gejagten zum Jäger! (30.9.21)

07.10.21, 11:32 Uhr
Zwei @barmer-2-basketball-bundesliga ProA-Heimspiele in Serie, Samstag gegen die @wiha-panthers-schwenningen , eine Woche drauf gegen die @vfl-kirchheim-knights ! Coach und Captain sind sich einig: RASTA muss vom Gejagten zum Jäger werden! #rastavechta #vechta #wirsindrasta #barmer2basketballbundesliga #proa #rastatv
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