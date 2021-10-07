RASTA TV: Vom Gejagten zum Jäger! (30.9.21)

Zwei @barmer-2-basketball-bundesliga ProA-Heimspiele in Serie, Samstag gegen die @wiha-panthers-schwenningen , eine Woche drauf gegen die @vfl-kirchheim-knights ! Coach und Captain sind sich einig: RASTA muss vom Gejagten zum Jäger werden! #rastavechta #vechta #wirsindrasta #barmer2basketballbundesliga #proa #rastatv