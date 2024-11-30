Pressekonferenz: Uni Baskets Münster vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim

Pressekonferenz des Basketballspiels Uni Baskets Münster vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 11. Spieltag am 30.11.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @uni-baskets-muenster @kreisbau-knights-kirchheim